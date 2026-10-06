Un segundo proceso penal fue abierto contra Jordan “N”, señalado por presuntamente sustraer mercancía de un supermercado ubicado en la zona Centro de Aguascalientes.

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso del imputado por el delito de robo calificado, derivado de hechos registrados el 25 de marzo de 2026.

Según la investigación, Jordan “N” habría ingresado a un establecimiento localizado sobre la calle General Guadalupe Victoria, donde presuntamente tomó diversos objetos y posteriormente cruzó el área de cajas sin pagar la mercancía.

Tras la denuncia, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y reunió datos de prueba con los que estableció su probable participación, por lo que el caso fue llevado ante un Juez de Control.

El señalado ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario desde julio de 2026, relacionado con otro proceso por un hecho de robo.

En audiencia inicial, el juez resolvió vincularlo a proceso por robo calificado y le impuso como medida cautelar el sometimiento al cuidado o vigilancia de una institución determinada.

La autoridad judicial concedió además un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.