Un adolescente de 16 años fue detenido por policías del Mando Coordinado luego de que presuntamente le encontraran más de 20 gramos de marihuana entre sus pertenencias, durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Calvillo.

Los uniformados patrullaban sobre la calle Guillermo Prieto, en la colonia Liberal, cuando detectaron a un joven que habría mostrado una actitud evasiva al advertir la presencia de las unidades policiales.

Ante su comportamiento, los agentes le practicaron una revisión preventiva. El joven, identificado únicamente como B. “N”, de 16 años, llevaba un envoltorio de plástico color dorado que contenía hierba verde con características propias de la marihuana.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el narcótico localizado registró un peso superior a los 20 gramos.

Tras el hallazgo, el adolescente fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia encargada de determinar su situación jurídica.