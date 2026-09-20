Un joven de 19 años fue detenido por policías del Mando Coordinado luego de que presuntamente le encontraran entre sus pertenencias un cuchillo con una hoja metálica de aproximadamente 25 centímetros, durante un recorrido de vigilancia en la zona centro de Jesús María.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Agustín de Iturbide, donde los uniformados realizaban labores correspondientes al Operativo Pescador cuando detectaron a un hombre que, según el reporte policial, adoptó una actitud evasiva al percatarse de su presencia.

Los agentes detuvieron la marcha de la unidad y realizaron una inspección preventiva a quien se identificó como Juan “N”, de 19 años. Durante la revisión localizaron el cuchillo, considerado por la autoridad como arma prohibida.

El joven fue detenido y trasladado, junto con el objeto asegurado, ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación por la presunta portación de arma prohibida y será la encargada de determinar la situación jurídica del detenido.