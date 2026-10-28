Un hombre que intentó refugiarse en una empresa de lácteos para escapar de una golpiza fue alcanzado por sus agresores, entre ellos un sujeto que presuntamente le asestó un golpe en la cabeza con una pala metálica. Por estos hechos, Juan José “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva.

La agresión ocurrió el pasado 21 de octubre en el fraccionamiento Pintores Mexicanos, cuando la víctima regresaba de una tienda de abarrotes ubicada sobre la calle Juan Soriano.

En su trayecto se encontró con un grupo de personas que, presuntamente, comenzó a atacarlo a pedradas y con objetos contundentes, por lo que decidió correr para ponerse a salvo.

El afectado se dirigió hacia una empresa de lácteos cercana al cruce de las calles Juan Soriano y José Luis Cuevas, pero sus perseguidores ingresaron al establecimiento y continuaron golpeándolo.

Entre los agresores se encontraba Juan José “N”, quien presuntamente llevaba una pala metálica con la que golpeó al hombre en la cabeza, mientras otros sujetos lo atacaban en distintas partes del cuerpo.

La víctima terminó en el suelo, ensangrentada y con múltiples lesiones, mientras sus atacantes escapaban del lugar.

Tras la denuncia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal reunieron pruebas que permitieron obtener una orden de aprehensión contra Juan José “N”, quien posteriormente fue capturado.

Durante la audiencia inicial, un juez de Control lo vinculó a proceso por lesiones dolosas calificadas y le impuso prisión preventiva justificada.

Además, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.