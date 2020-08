La industria automotriz de Aguascalientes, particularmente el sector de autopartes, tiene ahora un panorama mejor de lo previsto hace todavía mes y medio, cuando no era notoria la reactivación, expresó el presidente del Clúster Automotriz, Cuitláhuac Pérez Cerros.

Recordó que hace unas semanas se visualizaba un escenario totalmente fatalista y de lenta recuperación, pero las cosas han mejorado ahora y se ha comenzado a recontratar personal, lo cual habla de incipiente demanda de autopartes, y no sólo de las empresas ensambladoras locales, sino también de otros puntos del país.

En junio se registró una inestabilidad enorme para quienes son parte de este sector, y aunque se tenían planes de producción, muchos se encontraban todavía detenidos; “de repente teníamos requerimientos que nos hacían sentir la esperanza de que las cosas se podían estabilizar, pero Nissan volvió a parar unos días inesperadamente y nos volteó el panorama”.

No obstante ya en julio las cosas comenzaron a cambiar, a pesar de que se tenía programado un paro laboral de semana y media en algunas ensambladoras para finales de ese mes, pero de manera sorpresiva todo mejoró en las últimas dos semanas y eso permitió un buen cierre; ahora la ventaja es que agosto se visualiza igual que el mes pasado, y la recontratación de personal, al menos en el Clúster que encabeza, lleva reincorporados unos 300 empleos.

