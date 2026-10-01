Un joven de 23 años fue detenido por policías estatales en el municipio de Cosío, luego de que durante una revisión localizaran una pistola en el vehículo que conducía.

El arresto ocurrió sobre la carretera estatal que conduce a la comunidad de El Salero, donde elementos de la Policía Estatal de Carreteras realizaban labores de vigilancia y detectaron un Volkswagen Passat con vidrios polarizados.

Los uniformados marcaron el alto al conductor para efectuar una inspección preventiva. De acuerdo con la información oficial, el joven adoptó una actitud evasiva ante la presencia policial.

Durante la intervención, los agentes realizaron una revisión corporal a quien se identificó como Evan “N”, de 23 años, además de inspeccionar el interior del automóvil. Fue entonces cuando localizaron un arma corta de fuego tipo pistola.

Ante el hallazgo, el conductor fue detenido y tanto el arma como el Volkswagen Passat quedaron asegurados.

Evan “N” fue trasladado ante el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Aguascalientes, donde se inició una carpeta de investigación y se determinará su situación jurídica.