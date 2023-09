Ha pasado un mes de haber iniciado el ciclo escolar 2023-2024 y, como siempre pasa: faltan maestros en las escuelas, sobre todo en las secundarias. Faltan por cubrir desde dos hasta más de quince horas casi en todas las asignaturas, siendo el problema mayor en el turno vespertino. Los directores envían oficios al Instituto de Educación solicitando que les cubran los docentes faltantes en sus respectivas escuelas y diariamente llaman por teléfono para presionar al respecto; sin embargo, las cosas siguen igual. Y vienen las jubilaciones.

En los últimos días, se enviaron maestros a algunas escuelas para cubrir las horas vacantes; pero resulta que ellos ya estaban laborando en otras dos o tres escuelas, lo que provocó traslapes en los horarios de clase en las escuelas involucradas. De manera que, a la misma hora, los docentes debían atender clases en dos o tres escuelas. Conclusión, por incompatibilidad de horarios, varios de estos docentes optaron por renunciar a las horas asignadas y los alumnos continúan sin recibir clases. En otros casos, hubo nuevos docentes que se presentaron en los planteles para cubrir grupos acéfalos, con dos, tres o cinco horas de nombramiento; estos maestros no estaban adscritos en ninguna otra escuela, pero cuando sacaron cuentas de lo que ganarían y lo que gastarían quincenalmente por concepto de traslado, no les resultaba costeable, por lo que también optaron por renunciar a las horas asignadas.

Paradójicamente, en días pasados, la Directora General de Educación en el estado, Lorena Martínez Rodríguez, dio a conocer a la opinión pública que el Instituto de Educación tenía un remanente (sobrante) de más de dos mil horas. La pregunta es, ¿por qué no se aplicaron estas horas sobrantes desde el inicio del presente ciclo escolar? ¿Por qué hasta la fecha siguen faltando maestros en las secundarias? Y, lo más grave, hubo algunas escuelas que, en el ciclo escolar pasado, 2022-2023, no tuvieron uno o dos maestros durante todo el año; pero, eso sí, hay sobrante de horas. El Instituto de Educación tiene los nombres de las escuelas que no tuvieron maestro durante todo el ciclo escolar 2022-2023, así como tiene los nombres de las escuelas que les faltan docentes desde el inicio de este ciclo escolar 2023-2024. Habrá que resolver estos casos y habrá que ir planeando cómo cubrir las próximas jubilaciones si, como se ha dicho, se quiere calidad educativa.

Ahora bien, hay otro grupo de docentes que el Instituto de Educación y el sindicato local saben por qué problemas no están laborando en las escuelas; pero eso sí, religiosamente cobran sus quincenas y de muchas horas, ¡qué privilegiados son! Estos docentes tienen meses sin acudir a las escuelas y otros años; el hecho de que no laboren en las escuelas es porque el jurídico del Instituto está investigando su situación y tomando parecer al sindicato para el debido dictamen. Después de tiempos de investigación, el dictamen de algunos establece que deben cambiar de escuela; tal vez para que generen problemas en otras escuelas. Pero eso sí, hay cero tolerancia.

Pueden faltar los libros de texto, pero no deben faltar maestros en las escuelas. Los libros pueden sustituirse con preparación, ingenio y creatividad de los docentes; pero cuando en un salón de clases falta un maestro, ahí sí los alumnos están perdiendo la oportunidad de aprender, porque falta quién los organice, quién los oriente en los estudios, quién los incentive en los aprendizajes, quién los apoye e induzca hacia la «construcción de sus sueños». Podrán, pues, faltar los libros por el momento, pero los maestros no deben faltar ni un minuto, pues debe quedar claro que sin maestro no puede haber calidad educativa, que es en lo que tanto se está insistiendo.