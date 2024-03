El hombre que fue herido a balazos en el municipio de San Francisco de los Romo, había sido previamente “levantado” por tres sujetos que aparecen como los principales sospechosos de la agresión.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por agentes del Grupo Homicidios de la PDI, por la tarde del sábado 16 de marzo, la víctima aparentemente había cometido el robo de un autoestéreo y de una batería, de un vehículo propiedad de los sospechosos.

El lesionado fue identificado como Víctor Julio, de 35 años, con domicilio en el fraccionamiento Urbi Villas del Vergel, en el municipio de San Francisco de los Romo.

De acuerdo a las investigaciones que realizan agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el pasado sábado a las 18:00 horas, Víctor Julio se encontraba en una vivienda ubicada en la avenida José Manuel Castañeda, en el fraccionamiento Paseos de la Providencia, en San Francisco de los Romo.

En determinado momento llegaron tres sujetos en un automóvil Nissan Sentra, color blanco, quienes irrumpieron violentamente a la finca y mediante golpes lo sacaron y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Algunos vecinos que fueron testigos del “levantón”, por reportaron al número de emergencias 911, pero a pesar de que policías estatales y policías preventivos de San Francisco de los Romo implementaron un operativo en la zona, no se logró dar con el paradero de los delincuentes.

Fue hasta las 21:30 horas que en el número de emergencias 911 se recibió un reporte donde se informaba que en una terracería que conduce al fraccionamiento Paseos de la Providencia y cerca de la carretera estatal No. 101 que conduce al poblado de Chicalote, en el municipio de San Francisco de los Romo, se encontraba una persona del sexo masculino tirada en el suelo inconsciente.

Cuando arribaron los policías preventivos de San Francisco de los Romo y policías estatales, se percataron que se trataba de Víctor Julio, quien presentaba una herida de bala a la altura del cuello.

Por tal motivo arribó la ambulancia ECO-454 del ISSEA, a bordo de la cual el lesionado fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Hidalgo donde se reportó su estado de salud como crítico.

Asimismo, cuando los agentes de investigación de la FGE se entrevistaron con familiares, éstos señalaron que el sábado por la tarde, arribaron al domicilio de Víctor Julio, ubicado en el fraccionamiento Urbi Villas del Vergel, tres sujetos que viajaban en un automóvil Nissan Sentra, color blanco.

Asimismo, señalaban que buscaban al ahora lesionado, para que devolviera un autoestéreo y una batería que presuntamente había robado de un vehículo propiedad de uno de ellos. Sin embargo, al indicarles que no se encontraba, procedieron a retirar, sin sospechar que más tarde localizarían a Víctor Julio e intentaran matarlo.