El candidato de la coalición PAN-PRD por la Presidencia Municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, fue librado por el Tribunal Electoral del Estado, en donde ayer se dictó resolución sobre la denuncia en su contra por, presuntamente, haber utilizado la imagen de menores de edad, en lo que aparentaba ser un acto proselitista; sin embargo, los magistrados consideraron que no había motivos que ameritaran sanción alguna.

La denuncia de una ciudadana en lo particular fue en contra del aspirante a la alcaldía capitalina y del partido en que milita, y fundó su acusación ante el TEEA argumentando que, en una publicación en la cuenta oficial de Montañez Castro, aparecen una serie de imágenes de un evento proselitista en las que se observa a menores de edad participando en dicho acto.

Su denuncia la fundamentó al considerar, como un potencial riesgo, asociar a menores de edad con determinada preferencia política o ideológica, pues, desde su punto de vista, les afectaría en su imagen, honra y reputación.

De acuerdo con el Código Electoral del Estado, para que algún menor pueda aparecer en imágenes que sean utilizadas para proselitismo, se debe contar con el consentimiento expreso del padre, madre o tutor, por lo que la demandante pidió, se aclarara este punto.

Aún así, la resolución del Tribunal Electoral del Estado fue que no existe infracción alguna a las leyes electorales, pues, en las imágenes que se señalan, aparecen personas que parecen ser niños o niñas, pero no están identificados, pues las tomas son incidentales y, por lo tanto, no pueden ser reconocidos o identificados por quienes interactúen con la publicación.

El magistrado Salvador Hernández Gallegos, quien presentó el dictamen resolutivo, consideró que se está cumpliendo la garantía máxima de protección de la privacidad, identidad y la propia imagen de los niños, niñas y adolescentes, y, por lo tanto, se determinó inexistente la infracción que fue señalada por una ciudadana en lo particular.