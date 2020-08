Por Rubén Torres Cruz

Un hombre y una mujer no identificados aún ejecutaron a una persona de sexo masculino a las afueras de su último domicilio, ubicado en el fraccionamiento Hacienda Santoral. La víctima mortal respondía al nombre de Omar, de 34 años, quien presuntamente se dedicaba a la distribución de narcóticos.

Lo anterior se registró en los primeros minutos de ayer jueves, cuando el número de emergencia atendió el reporte de que en el Coto San Jerónimo del mencionado fraccionamiento, una persona de sexo masculino se encontraba gravemente herida a consecuencia de impactos de arma de fuego recibidos en su contra. Por lo anterior, elementos del Destacamento Morelos se trasladaron al lugar de los hechos, donde al llegar observaron a una persona de sexo masculino con manchas hemáticas tirada en el suelo, cuyo cuerpo se encontraba inconsciente sobre la sala de su última morada. A pesar de que se trató de reanimar a la persona, los cuerpos de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que solicitaban la intervención de personal pericial. De acuerdo a lo que se logró conocer, al domicilio arribó una persona del sexo masculino de vestimenta sudadera blanca y letras negras en las mangas, el cual efectuó varias detonaciones para posteriormente darse a la fuga. El agresor era acompañado de una mujer a bordo de una motocicleta en color negro con amarillo.

De acuerdo a la Fiscalía, la víctima recibió al menos cinco disparos de 9mm, causándole heridas en el cráneo, tórax y abdomen, lesiones de las cuales no pudo recuperarse. Los presuntos responsables no fueron localizados a pesar del impresionante operativo en la zona.

¡Participa con tu opinión!