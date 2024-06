Staff Agencia Reforma

CDMX. -Ben Affleck compartió su sentir sobre la fama y cómo la ha vivido en su relación con Jennifer Lopez, dando a conocer que él ha tenido que enfrentar momentos incómodos con la prensa y fans de la actriz.

En una reciente entrevista en el programa Hart to Heart, presentado por el actor Kevin Hart, Affleck se sinceró sobre cómo ve su vida con los reflectores sobre él desde que contrajo matrimonio con la intérprete de «On The Floor» en 2022.

«Fuimos a algún lugar con Jennifer… no lo recuerdo porque ella es muy famosa y ella crea esto: la gente la ama y ella realmente representa algo importante para la gente. A mí la gente me dice: ‘Oye, me gusta tu película’, y luego dicen ‘¡Aahhh! ¡J.Lo!'», gritó. «Es sorprendente, ¿sabes a qué me refiero?», recordó.

El actor y productor, quien presuntamente estaría atravesando una crisis matrimonial, rememoró una de esas ocasiones que le ha dejado una experiencia inolvidable y directa con la fama de Lopez.

«Creo que fue cuando atravesamos Times Square. Nos bajamos del auto, íbamos a una obra de teatro, y yo dije: ‘A la mierda, nena, vamos a llegar tarde, tenemos que caminar una cuadra y media’. Ella dijo, ‘Está bien’. Ella no reaccionó en desagrado».

«Salimos con ella, todos los niños, a través de Times Square, y eso fue jodidamente extremo. Yo estaba como, ‘Oh, Dios mío’. Había una señora, estaba fumando marihuana, vestida con un traje ajustado de color morado y comenzó a correr hacia atrás filmando, diciendo ‘¡¡J.Lo!!’. Era como un heraldo. Luego atrae a todos los demás», contó.

Al final de la conversación, el actor de Air aseguró que en ocasiones él suele ser criticado por reaccionar de forma diferente a la prensa y los fans en general.