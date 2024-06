Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Consejeros electorales y representantes de Morena ante el INE defendieron la fórmula de distribución de legisladores.

Durante la sesión de ayer, consejeros como Jaime Rivera y Uuc Kib Espadas admitieron que la norma de distribución de plurinominales puede no ser equitativa, pero es la regla que se debe aplicar.

«Creo que no es del todo equitativo un sistema que permite esta sobrerepresentación, pero así lo ordena la Constitución», indicó Rivera, quien enfatizó que en ella no se establece un tope para coaliciones, sino para partidos.

El consejero Uuc Kib Espadas reprochó a PAN y PRI no haber ajustado la Constitución cuando fueron mayoría para corregir esta distorsión en la asignación de legisladores.

«No se vale reclamar que no hay proporcionalidad directa, cuando PAN y PRI pudieron haberla establecido en la Constitución desde el año 2000 y no lo hicieron.

«La Constitución que escribieron ustedes ordena otra cosa. No estoy de acuerdo, pero no soy nadie para juzgar la Constitución y protesté obedecerla», dijo el consejero.

El representante de Morena ante el INE, Hamlet Almaguer, insistió en que no están cometiendo una ilegalidad, pues la Constitución habla de partidos, no de coaliciones.

«De otra manera, implicaría extender el supuesto de la fracción cuarta a las coaliciones (el límite de representación al 8 por ciento), entonces ninguna coalición podría tener 300 diputados en el Congreso.

«Es natural que en una elección no haya dos ganadores, va a haber un partido que tenga el consenso amplio de la ciudadanía, que no pase de estos 300, pero que con su coalición logre la mayoría calificada», planteó el morenista.