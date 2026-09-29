Un hombre de 48 años fue detenido por policías del Mando Coordinado luego de que presuntamente le encontraron una bolsa con cerca de 20 gramos de marihuana entre sus pertenencias, en la comunidad de Carboneras, municipio de Tepezalá.

La detención ocurrió mientras los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre la calle Providencia, en la colonia Santo Niño de Atocha. En ese punto observaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud evasiva.

Los oficiales le marcaron el alto y procedieron a realizarle una inspección preventiva. El hombre se identificó como Obeth “N”, de 48 años.

Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía hierba verde con características propias de la marihuana. El material asegurado arrojó un peso aproximado de 20 gramos.

Obeth “N” fue detenido y trasladado, junto con la sustancia asegurada, ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.