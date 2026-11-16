Un hombre identificado como Juan Carlos «N» fue vinculado a proceso por su presunta participación en la venta de drogas en el fraccionamiento Valle de los Cactus, en Aguascalientes, luego de que policías municipales lo detuvieron con 34 envoltorios que contenían metanfetamina.

La captura se registró sobre la calle José Trinidad Vela Salas, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal interceptaron al sospechoso y, durante una revisión, encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente.

En su interior había 34 envoltorios azules que contenían una sustancia granulada, la cual fue asegurada y sometida a estudios periciales. Los análisis químicos confirmaron que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, droga conocida comúnmente como cristal.

Durante las investigaciones también se obtuvieron señalamientos directos que presuntamente relacionan a Juan Carlos «N» con la comercialización de narcóticos.

Con estos elementos, la Fiscalía General del Estado presentó el caso ante un juez de Control, quien determinó vincular al imputado a proceso por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de venta.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá encarcelado mientras continúa el procedimiento penal.