Un hombre de 46 años terminó detenido por elementos del Mando Coordinado, luego de que su esposa lo señaló directamente de haberla agredido física y verbalmente en la comunidad Guadalupe de Atlas, perteneciente al municipio de Asientos.

La intervención policial ocurrió sobre la calle Arroyo, donde los uniformados acudieron tras recibir un reporte ciudadano relacionado con un presunto caso de violencia familiar.

Al llegar al sitio, los oficiales se entrevistaron con una mujer de 46 años, quien denunció haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su esposo, identificado como Martín “N”, también de 46 años.

Ante el señalamiento directo de la afectada, los policías procedieron a detener al presunto agresor, quien fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común, en las instalaciones del Centro de Justicia para la Mujer.

En esa instancia se determinará su situación jurídica por los hechos denunciados.