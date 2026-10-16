Lo delató un Tsuru y terminó con 11 envoltorios

Un joven de 18 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes luego de que presuntamente fue sorprendido manipulando la chapa de un automóvil y, al intentar escapar, le encontraron 11 envoltorios con una sustancia granulada.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Paseos del Sur, cuando oficiales realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Misión de San Margarito, casi en su cruce con la calle Lucerna.

Durante el recorrido, los uniformados detectaron a un individuo que aparentemente intentaba manipular la cerradura de un Nissan Tsuru azul. Sin embargo, al notar la presencia de las patrullas, el sospechoso emprendió la huida a pie.

Los policías fueron tras él y lograron interceptarlo en la esquina de la calle Lucerna, donde el muchacho adoptó una actitud agresiva durante la intervención.

Tras acceder a una revisión preventiva, los oficiales encontraron en la bolsa delantera derecha de su pantalón una bolsa transparente que contenía 11 envoltorios con una sustancia granulada al tacto, cuyas características no fueron precisadas.

El detenido fue identificado como Jonathan “N”, de 18 años, quien terminó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con los indicios asegurados, para determinar su situación jurídica por presuntos delitos contra la salud.