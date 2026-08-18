Un Honda Civic con reporte de robo vigente fue localizado y recuperado por elementos de la Policía Municipal durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento Ojocaliente I.

Los uniformados circulaban por la calle Montoro cuando, casi en el cruce con Los Negritos, detectaron un automóvil negro mal estacionado y con los vidrios abajo, situación que llamó su atención.

Al acercarse, los agentes revisaron las placas de circulación y el número de serie en el sistema correspondiente. La consulta confirmó que la unidad tenía un reporte de robo vigente.

Se trata de un Honda Civic modelo 1997, color negro y con placas del estado de Aguascalientes.

Una vez confirmado el estatus del vehículo, los policías solicitaron una grúa para retirarlo del lugar y trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El automóvil quedó a disposición del agente del Ministerio Público en turno, instancia encargada de continuar con las investigaciones y realizar posteriormente los trámites para devolver la unidad a su legítimo propietario.