Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras su visita a Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, por vecindad, México tiene que buscar cooperación con ese país y no pelearse.

Durante su mensaje sabatino en redes sociales, el Mandatario valoró que fue una visita exitosa por refrendar los acuerdos del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Agradezco al Presidente Donald Trump porque nos dio un trato respetuoso. Ha habido una muy buena relación entre los dos Gobiernos y la visita, el encuentro sirve para demostrar que, aunque tengamos posturas ideológicas distintas, si se pone por delante el interés general, el interés de las Naciones, se puede llegar a acuerdos, sin prepotencia, sin extremismos, buscando siempre la conciliación, el diálogo, el respeto mutuo”, dijo.

“Nosotros, por geopolítica, por vecindad, tenemos que buscar entendernos con Estados Unidos, no pelearnos, buscar complementarnos, que haya cooperación para el desarrollo y lo cortés no quita lo valiente”, argumentó al explicar sobre los beneficios del viaje a EU y ante críticas de que exageró en los elogios a Trump.

Remarcó que México no es una colonia ni es un protectorado, sino un país libre, independiente y soberano.

En su mensaje, el Presidente explicó que una de las mayores ventajas que dará el T-MEC al país es que los salarios de los trabajadores deberán incrementarse y que habrá una vigilancia especial para que no haya explotación laboral.

Señaló que con el nuevo tratado se buscará producir en la región de América del Norte los bienes que ahora importan de otras naciones, lo que estimulará la creación de nuevos empleos.

