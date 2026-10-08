Un sujeto identificado como Rogelio “N” terminó tras las rejas luego de que presuntamente ingresó a robar a una bodega y atacó con un machete al vigilante que lo sorprendió durante el atraco, en hechos ocurridos en el municipio de Jesús María.

El incidente se registró el pasado 5 de octubre, cuando el individuo habría entrado al inmueble para apoderarse de una carretilla y una bailarina, herramienta utilizada para compactar terrenos.

Sin embargo, sus movimientos fueron descubiertos por el encargado de la vigilancia, a quien presuntamente agredió con un machete, ocasionándole diversas lesiones.

Tras lo ocurrido, elementos de la Policía Municipal de Jesús María lograron detener al sospechoso, quien quedó a disposición del Ministerio Público para responder por los hechos.

La Fiscalía integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante una Juez de Control, quien calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso contra Rogelio “N” por el delito de robo calificado.

Además, la juzgadora le impuso prisión preventiva justificada y oficiosa, por lo que permanecerá encarcelado mientras avanza el procedimiento penal.

Finalmente, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.