Lo que comenzó como una simple amonestación por hacer sus necesidades fisiológicas en plena vía pública terminó con un hombre detenido, luego de que policías estatales descubrieron que era buscado por la justicia por el delito de lesiones dolosas por golpes.

El implicado fue identificado como Miguel “N”, de 25 años y originario del Estado de México, quien fue sorprendido por los uniformados sobre la calle José Femat Gutiérrez, en el fraccionamiento Recinto del Puertecito.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando observaron al individuo orinando en la vía pública, por lo que detuvieron su patrulla para llamarle la atención.

Sin embargo, al consultar sus datos en el Sistema Plataforma México, descubrieron que tenía una orden de aprehensión vigente por lesiones dolosas por golpes.

Ante esta situación, los policías procedieron a detenerlo y trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.