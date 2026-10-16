Lo buscaban por violencia familiar y cayó en Mirador de las Culturas

Un joven de 23 años terminó detenido por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes, luego de que una revisión de rutina permitió descubrir que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar.

El detenido fue identificado como Dorian N., quien fue interceptado sobre la calle Cultura Olmeca, en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia por la zona.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las patrullas, situación que llamó la atención de los oficiales, quienes le marcaron el alto para practicarle una inspección preventiva.

Durante la intervención, los policías consultaron sus datos personales en el Sistema Plataforma México, donde apareció un registro que indicaba la existencia de una orden de aprehensión vigente en su contra por violencia familiar, emitida en Aguascalientes.

Ante el resultado, Dorian fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

Será la autoridad correspondiente la encargada de confirmar que no se trate de un homónimo y resolver su situación jurídica.