Lo buscaban por robo y lo encontraron tras amenazas a su ex

Un reporte por amenazas contra una mujer terminó con la captura de Ricardo N, de 33 años, quien además era buscado por la justicia al contar con una orden de aprehensión vigente por robo calificado.

La intervención estuvo a cargo de elementos de la Dirección de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, luego de que la afectada denunció que su expareja presuntamente la amenazaba mediante llamadas telefónicas y redes sociales.

Según el señalamiento, el individuo le advertía que le ocasionaría daños y problemas en su lugar de trabajo. Ante ello, los policías brindaron asesoría a la mujer y desplegaron patrullajes preventivos tanto cerca de su domicilio como de su centro laboral.

Durante el operativo, sobre la calle Felipe Ángeles, en la colonia Heliodoro García, los agentes detectaron a un hombre cuyas características coincidían con las del señalado.

Tras identificarlo como Ricardo N y consultar sus datos en Plataforma México, los uniformados confirmaron que tenía una orden de aprehensión por robo calificado, girada en diciembre de 2025 por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El detenido fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía estatal, donde se determinaría su situación jurídica. Además del mandamiento judicial pendiente, se inició una carpeta de investigación en su contra por su probable responsabilidad en el delito de amenazas.