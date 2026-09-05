Policías del Mando Coordinado detuvieron a Alberto “N”, de 46 años, señalado como presunto responsable de un robo a casa habitación registrado en el Coto San Gerardo, en San Francisco de los Romo.

La captura ocurrió durante labores de vigilancia sobre avenida Benito Juárez, en el cruce con Francisco I. Madero, en la zona Centro del municipio. En ese punto, los uniformados detectaron a un hombre cuyas características coincidían con las del sospechoso buscado por el robo.

Los agentes le practicaron una revisión preventiva y encontraron entre sus pertenencias dos envoltorios con una sustancia granulada con características del cristal, cuyo peso aproximado superó los nueve gramos.

También fueron asegurados un teléfono celular marca Vivo y ocho billetes de 500 pesos, objetos que quedaron registrados como indicios.

Alberto “N” fue detenido y trasladado, junto con la sustancia y los demás objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado.

Será esta autoridad la encargada de continuar las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido por los hechos que se le atribuyen.