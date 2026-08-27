Lo buscaban por drogas y cayó en Villas Las Palmas

Policías Estatales detuvieron a Juan Manuel “N”, de 41 años, quien contaba con un mandamiento vigente relacionado con presuntos delitos contra la salud y además registra antecedentes por robo y secuestro exprés.

La captura ocurrió durante un operativo desplegado en el fraccionamiento Villas Las Palmas, en la ciudad de Aguascalientes. Los agentes ubicaron al individuo en el cruce de las calles Villa Obregón y Villa de Lourdes.

Al verificar sus datos, los uniformados establecieron que existía un mandamiento vigente en su contra por presuntos delitos contra la salud, por lo que procedieron con su detención.

De acuerdo con la información disponible, Juan Manuel cuenta además con antecedentes relacionados con delitos contra la salud, robo y secuestro exprés.

Tras su captura fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, adscrito a la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.