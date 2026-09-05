Una orden de aprehensión que permanecía vigente desde 2022 alcanzó a Ángel “N” en Aguascalientes, donde agentes investigadores lo localizaron y detuvieron por su probable participación en un robo agravado cometido en la Ciudad de México.

El hombre era requerido por autoridades capitalinas a raíz de una investigación iniciada por dicho delito. Para concretar su captura, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) realizaron labores para ubicar al imputado en territorio estatal y, una vez localizado, ejecutaron el mandamiento judicial en su contra.

Tras la captura, Ángel “N” fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía estatal para efectuar los trámites correspondientes y preparar su entrega a las autoridades que lo reclamaban.

Posteriormente quedó bajo custodia de elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes realizaron su traslado a la capital del país.

El detenido finalmente fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería, instancia encargada de continuar el proceso y determinar su situación jurídica.