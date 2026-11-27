Una investigación por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, relacionada con un ataque armado ocurrido en 2011 en Chihuahua, derivó en la captura de Marin “N” en territorio aguascalentense.

El sujeto fue localizado en la comunidad de El Álamo, perteneciente al municipio de Asientos, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) ejecutaron una orden de aprehensión vigente en aquella entidad.

De acuerdo con las investigaciones, Marin habría participado junto con otras personas en una agresión a balazos registrada en la comunidad de Baborigame, Chihuahua. Los presuntos atacantes habrían efectuado 11 detonaciones desde un vehículo contra las víctimas.

Tras aquellos hechos, el señalado habría huido del lugar, hasta que las investigaciones permitieron establecer su ubicación en Aguascalientes.

Luego de su captura, Marin fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se realizaron los trámites para su entrega a agentes investigadores de Chihuahua.

El detenido quedó bajo custodia de las autoridades chihuahuenses, encargadas de trasladarlo ante la instancia judicial que lo reclama por ambos delitos.