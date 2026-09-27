Un hombre de 31 años terminó hospitalizado tras recibir un impacto de arma de fuego en la cabeza durante una agresión registrada la tarde de este sábado en la zona de Soberana Convención.

El herido fue identificado como Alexis Eduardo. El reporte se recibió alrededor de las 16:03 horas sobre la calle Samuel M. de los Santos, aunque hasta el momento no se han establecido públicamente las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque ni quién realizó el disparo.

Tras resultar lesionado, Alexis Eduardo fue auxiliado por un amigo, quien lo trasladó por sus propios medios a la Clínica Franco-Brasileña. Debido a la gravedad de la herida, posteriormente fue llevado al Hospital Hidalgo para recibir atención médica.

De manera extraoficial trascendió que en la agresión habrían participado seis sujetos que viajaban en tres vehículos y que presuntamente escaparon después del ataque. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias y detuvieron a tres personas en calidad de testigos, quienes podrían aportar información sobre lo sucedido.

También trascendió que Alexis Eduardo estuvo recluido en el CERESO Aguascalientes por delitos contra la salud y recientemente recuperó su libertad tras cumplir con las obligaciones correspondientes a su proceso. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente alguna relación entre ese antecedente y la agresión.

Las investigaciones continúan para identificar al responsable o responsables y esclarecer el móvil del ataque. Tampoco se ha informado oficialmente sobre el estado actual de salud del lesionado.