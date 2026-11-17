Un sujeto identificado como Carlos “N”, de 27 años de edad, fue detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de ser señalado como presunto responsable del robo de bombas de agua y diversas herramientas de un establecimiento ubicado en el fraccionamiento Vistas de Oriente.

La captura se registró cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Mapocho, cerca del cruce con la calle Serengueti, donde detectaron a un individuo cuyas características coincidían con las del presunto ladrón.

Lo que llamó la atención de los oficiales fue que el sospechoso llevaba consigo una bomba de agua de color amarillo, por lo que decidieron interceptarlo para esclarecer su procedencia.

Durante la intervención, los policías se entrevistaron con José, de 49 años de edad, quien confirmó el señalamiento en contra del individuo por el robo cometido en el establecimiento.

Ante esta situación, Carlos “N” fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público, donde quedó a disposición de las autoridades para que se determine su situación jurídica por el presunto delito de robo calificado.