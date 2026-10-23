Lo atrapan con cristal en calles del fraccionamiento Libertad

Un sujeto que intentó escapar de policías municipales terminó detenido en calles del fraccionamiento Libertad, luego de que le encontraran entre sus pertenencias una envoltura con casi 12 gramos de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

La detención estuvo a cargo de elementos del Grupo Motorizado Centauros de la Policía Municipal de Aguascalientes, quienes realizaban un recorrido de vigilancia sobre la avenida Paulino N. Martí.

Durante su patrullaje, los uniformados detectaron a un individuo que caminaba en sentido contrario a su desplazamiento y que, al notar la presencia policial, comenzó a lanzar insultos y alterar el orden público.

El sujeto decidió emprender la huida a pie, por lo que los oficiales fueron tras él y consiguieron interceptarlo metros adelante, sobre la calle Plan de La Profesa.

Al someterlo a una revisión preventiva, los policías encontraron entre sus pertenencias una envoltura de plástico transparente que contenía aproximadamente 11.8 gramos de una sustancia granulada, aparentemente cristal.

Ante el hallazgo, el individuo fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.