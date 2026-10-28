Una cartera que desapareció de una mochila en los vestidores de la Alberca Olímpica, en el fraccionamiento Bona Gens, terminó por llevar ante un juez a Francisco “N”, quien fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de robo calificado.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril, cuando la víctima se encontraba en el área de regaderas y dejó su mochila con varias pertenencias en los vestidores.

Mientras se preparaba para bañarse y cambiarse, observó cómo una mano apareció por debajo de la puerta, se introdujo en su mochila y sacó una cartera.

El afectado reaccionó de inmediato y salió tras el presunto ladrón, mientras pedía a las personas presentes que solicitaran apoyo policial.

La persecución terminó en el acceso principal de la Alberca Olímpica, donde logró alcanzar al sospechoso y recuperar su cartera, que este presuntamente llevaba en la bolsa delantera derecha de su pantalón.

Momentos después llegaron dos policías preventivos, quienes fueron informados de lo sucedido. Tras una intervención que incluyó una solicitud de inspección, los uniformados detuvieron al señalado.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que inicialmente buscó una solución mediante los mecanismos alternativos previstos en la ley. Sin embargo, ante la falta de un acuerdo, el expediente llegó a los tribunales.

Durante la audiencia, una jueza de Control vinculó a proceso a Francisco “N” y le impuso medidas cautelares, entre ellas presentarse periódicamente ante la autoridad, evitar determinados lugares y no acercarse ni comunicarse con ciertas personas.

Además, fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.