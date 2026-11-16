Un hombre de aproximadamente 40 años terminó detenido luego de que presuntamente intentara sacar mercancía de una tienda de autoservicio sin pagarla. Llevaba escondidos entre sus prendas 10 desodorantes en aerosol y un paquete de rastrillos, con un valor total de 701 pesos.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de las avenidas Convención y Mariano Escobedo, donde el sospechoso fue descubierto luego de activar los arcos de seguridad cuando pretendía abandonar el negocio.

El encargado de seguridad detectó la situación y solicitó la intervención de la Policía Municipal, cuyos elementos se encontraban realizando labores de vigilancia cuando recibieron el reporte por radio.

Al llegar, los uniformados fueron informados de que Jorge «N», de aproximadamente 40 años, había intentado salir con mercancía aparentemente sustraída del establecimiento.

Durante una revisión preventiva, le pidieron que se desabrochara la sudadera que llevaba puesta, dejando al descubierto los 10 desodorantes y el paquete de rastrillos que ocultaba entre su ropa.

Ante el señalamiento por presunto robo, Jorge «N» fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.