Un joven de 23 años resultó gravemente lesionado luego de ser arrollado por el tren en el cruce de avenida Convención y avenida Ferrocarril, donde fue encontrado sobre la zona de vías y posteriormente trasladado de emergencia a un hospital.

Policías municipales acudieron al sitio tras recibirse el reporte y localizaron al lesionado, identificado como Kevin, quien requería atención médica. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo valoraron y determinaron trasladarlo en código rojo al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS.

De acuerdo con testimonios recabados por los uniformados entre personas que caminaban por el lugar, el joven aparentemente llevaba audífonos mientras se encontraba sobre las vías, por lo que presuntamente no habría escuchado el silbato del tren antes de ser arrollado.

Para agilizar la atención y movilización del herido, paramédicos de la Cruz Roja trabajaron con apoyo de elementos del Grupo de Operaciones Aéreas.

Policías viales también acudieron al cruce para realizar labores de seguridad mientras se desarrollaban las maniobras de auxilio y traslado.