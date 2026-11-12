Lo agarran con las manos en el jamón en Altavista: acabó detenido

Un hombre de 58 años terminó detenido luego de que presuntamente intentó salir de una tienda de conveniencia sin pagar varios productos alimenticios que llevaba escondidos entre su ropa, en la colonia Altavista, en Aguascalientes.

El sospechoso, identificado como Efrén “N”, fue sorprendido en un establecimiento ubicado sobre la calle Felipe Ruiz de Chávez, donde la gerente detectó sus movimientos mediante las cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con el reporte, el individuo tomó diversos artículos del área de refrigerados y los ocultó entre sus prendas. Posteriormente, pasó por la caja y pagó únicamente algunos productos, aparentemente con la intención de abandonar el negocio con el resto de la mercancía.

Sin embargo, antes de que pudiera retirarse, fue interceptado por policías municipales que habían acudido tras recibir el reporte del presunto robo.

Al solicitarle que mostrara lo que llevaba escondido, el hombre sacó cuatro paquetes de jamón, dos de bistec de res, tres quesos manchegos, dos paquetes de queso amarillo y una veladora mediana, artículos cuyo pago no pudo acreditar.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a detenerlo y trasladarlo ante el Ministerio Público, junto con la mercancía recuperada, para determinar su situación jurídica.