Lo acusó de golpearla y pidió que se lo llevaran

Una mujer pidió la detención de su pareja luego de señalarlo directamente por haberla agredido físicamente en el fraccionamiento Villa Las Palmas.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta la calle Villa Alejandra, donde inicialmente una vecina indicó a los uniformados el sitio en el que se desarrollaba el problema familiar.

Momentos después, Mariana, de 32 años, salió del domicilio y relató a los agentes que había sido golpeada por su pareja. Además, manifestó temer por su integridad y solicitó que el presunto agresor fuera detenido.

Ante el señalamiento de la afectada, los policías arrestaron a José “N”, de 22 años, a quien informaron el motivo de su detención y dieron lectura a sus derechos.

El joven fue trasladado ante la autoridad ministerial correspondiente, donde quedó a disposición para que se determine su situación jurídica.