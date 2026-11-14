Lo acusaron de golpear e insultar a su pareja

Un joven de 24 años terminó detenido por elementos del Mando Coordinado, luego de que su pareja sentimental lo señalara por presuntamente haberla agredido física y verbalmente en un domicilio de la comunidad de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Asientos.

Los hechos fueron reportados al Servicio de Emergencias 911, donde se solicitó la intervención policial por un episodio de violencia de género que estaba ocurriendo en una vivienda ubicada sobre la calle Las Flores.

Al llegar al lugar, los uniformados fueron abordados por una mujer de 21 años, quien denunció que minutos antes había sido víctima de agresiones físicas e insultos por parte de su pareja sentimental.

Ante el señalamiento directo de la afectada, los oficiales procedieron a detener a Christian «N», de 24 años, quien fue trasladado a las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El sospechoso quedó a disposición del agente del Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de violencia familiar y se determinará su situación jurídica.