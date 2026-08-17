La muerte de un hombre en las inmediaciones de la comunidad Puerta de los Viejitos llevó a prisión preventiva a Luis Alberto “N”, señalado por presuntamente golpear a la víctima en la cabeza después de hacerla caer de una motocicleta.

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso del imputado por homicidio doloso con premeditación y ventaja. Los hechos se remontan al 8 de agosto de 2026, cuando la víctima circulaba en motocicleta mientras presuntamente era seguida por una camioneta ocupada por varias personas.

Según la investigación, Luis Alberto “N” conducía la unidad y habría provocado la caída del motociclista. Después descendió, se aproximó al hombre y presuntamente lo golpeó en repetidas ocasiones con un objeto contundente, posiblemente una piedra, causándole lesiones en la cabeza.

El agresor habría escapado del sitio, mientras testigos alertaron a las autoridades. La víctima murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Las indagatorias de la Agencia Estatal de Investigación Criminal permitieron establecer la probable intervención de Luis Alberto “N”. De acuerdo con la Fiscalía, detrás de la agresión habría diferencias relacionadas con el hecho de que la víctima no era originaria de la comunidad.

Tras obtener una orden de aprehensión, agentes investigadores capturaron al señalado y lo pusieron a disposición judicial. Un juez resolvió vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva oficiosa y fijar tres meses para el cierre de la investigación complementaria.