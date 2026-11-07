Un hombre de 36 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que una niña de 11 años lo señaló de haberla golpeado con una patada en la espalda y un puñetazo en el abdomen, durante una agresión registrada en la colonia San Pablo.

Los hechos fueron reportados en el cruce de Prolongación Libertad y Río Papaloapan, donde una mujer solicitó ayuda policial al denunciar que sus nietas habían sido agredidas físicamente.

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con la abuela de las menores y con Melany, de 11 años, quien relató que dos mujeres la habían jalado del cabello, al igual que a su hermana.

De acuerdo con el testimonio de la niña, posteriormente intervino el padre de ambas mujeres, quien presuntamente le propinó una patada en la espalda y un golpe con el puño en el abdomen.

La menor identificó al supuesto agresor, quien todavía se encontraba en las inmediaciones, por lo que los policías procedieron a detenerlo.

El individuo se identificó como Diego “N”, de 36 años, quien fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado por su probable participación en el delito de lesiones dolosas