Un hombre de 30 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que su pareja lo señalara de haberla golpeado dentro de un domicilio del fraccionamiento Periodistas.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Reporteros, donde se solicitó la intervención de las autoridades debido a un problema familiar.

Al recibir el reporte, los uniformados acudieron al inmueble y se entrevistaron con Lourdes, de 27 años, quien manifestó que momentos antes había sido víctima de una agresión física por parte de su pareja sentimental.

La mujer autorizó el ingreso de los policías a su domicilio y solicitó que procedieran contra el presunto responsable, a quien señaló directamente.

Ante esta situación, los oficiales ingresaron a la vivienda y detuvieron a Manuel «N», de 30 años, a quien le informaron sus derechos como persona detenida.

Posteriormente, el individuo fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en hechos constitutivos de violencia familiar.

La autoridad ministerial será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.