Las lluvias en los municipios de El Llano, Calvillo y Cosío han renovado la esperanza entre los campesinos de Aguascalientes. Carlos Estrada Valdez, delegado de la Confederación Nacional Campesina, informó que, aunque estas precipitaciones no han sido suficientes para beneficiar plenamente al campo, auguran una mejor temporada agrícola.

«Las lluvias motivan a los agricultores a buscar la semilla apropiada para empezar a sembrar los temporales», comentó Estrada Valdez. Sin embargo, destacó que estas precipitaciones no son suficientes para las labores del campo, ya que no mojan la tierra lo necesario para los trabajos agrícolas.

A pesar de que las lluvias no son aún normales ni constantes, se mantiene la esperanza de que las condiciones mejoren en los próximos días. Estrada Valdez explicó que el cambio climático ha alterado los patrones meteorológicos habituales, provocando retrasos en la llegada de las lluvias. «Los tiempos se han recorrido, no es normal que se atrasen tanto, pero el cambio climático ha propiciado que esto suceda», añadió.

El delegado de la Confederación Nacional Campesina espera que las lluvias se normalicen pronto, ya que actualmente deberían estar en pleno temporal.

Con estas precipitaciones, los campesinos de Aguascalientes mantienen la esperanza de que la temporada agrícola mejore, confiando en que el clima se estabilice y permita realizar las labores necesarias para un buen ciclo de cosecha.