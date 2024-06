Debido a la lluvia y al exceso de velocidad, la conductora de una camioneta perdió el control mientras se desplazaba por la carretera federal No. 45 Norte y se impactó contra el barandal metálico de protección, el cual se incrustó parcialmente en la unidad automotriz. Afortunadamente, sus tripulantes no resultaron lesionados.

El aparatoso accidente se registró a la altura del kilómetro 26+500 de la carretera federal No. 45 Norte, cerca del entronque con la carretera estatal No. 27, en el municipio de Pabellón de Arteaga. Bomberos Municipales de Pabellón de Arteaga y personal de Protección Civil Municipal, además de una ambulancia del ISSEA, acudieron al lugar tras recibir el reporte de un accidente automovilístico.

Al llegar, encontraron una camioneta Renault Duster, color blanco y con placas de circulación AAZ-894-B del estado de Aguascalientes, impactada contra el barandal metálico de contención donde inicia el puente de retorno conocido como “La Herradura”.

Se estableció que la camioneta Renault Duster, conducida por una mujer identificada como Georgina, de 50 años, se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Norte en sentido sur a norte. Después de pasar el entronque con la carretera estatal No. 27 y debido a la lluvia, la unidad automotriz derrapó, lo que ocasionó que la conductora perdiera el control y se proyectara hacia su lado derecho, impactándose violentamente contra la barra metálica de contención.

Aunque la barra metálica se incrustó parcialmente y destrozó la llanta delantera derecha, ninguno de los tripulantes de la camioneta resultó lesionado y todo quedó en un fuerte susto. Al lugar del accidente acudieron agentes de la Guardia Nacional para tomar conocimiento de los hechos.