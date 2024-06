A plena luz del día, este lunes se registraron una serie de balaceras entre integrantes del CJNG contra elementos de la Guardia Nacional y de la SEDENA, en diferentes colonias del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

El saldo del enfrentamiento fue de dos delincuentes abatidos y uno más detenido, además del aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico.

Todo inició aproximadamente a las 09:00 de la mañana, cuando un convoy militar que realizaba labores de patrullaje en la Zona Centro de Encarnación de Díaz, repentinamente fueron atacados a balazos por los tripulantes de dos camionetas pick up, doble cabina, color blanco.

Los militares repelieron la agresión y fueron en persecución de los sicarios, al tiempo que solicitaban apoyo a los agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y policías preventivos de Encarnación de Díaz.

En la colonia Barrio Alto se registró un enfrentamiento entre los integrantes de la delincuencia organizada contra militares y agentes de la Guardia Nacional, quienes lograron abatir a dos sicarios que portaban chalecos balísticos del CJNG.

En ese lugar, se hizo el aseguramiento de armas de fuego largas y de una camioneta Isuzu, pick up, color blanco, la cual contaba con reporte de robo.

Asimismo, durante la persecución de otra camioneta Nissan Frontier pick up, color blanco, los delincuentes sufrieron un accidente al impactarse contra un poste, a la altura de la calle José María Morelos, en la colonia Leonardo Bravo Mariscal.

Los sospechosos lograron escapar corriendo en diferentes direcciones. En el interior de la camioneta que dejaron abandonada y la cual contaba con reporte de robo con violencia, se localizaron una granada de mano, cargadores y chalecos balísticos, además de detectar rastros de sangre, por lo que se presume que uno de los delincuentes iba herido.

Asimismo, a unos 500 metros del lugar, se localizó un rifle de asalto AK-47 y cuatro cargadores abastecidos.