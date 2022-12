Golpea vandalismo al servicio de Transporte de Personal en Aguascalientes, reveló Oscar Eduardo Román Garay, presidente del Clúster de Transporte Especializado en traslados de operadores a industrias de la entidad. Denunció también que se ha detectado la presencia de jóvenes e incluso niños que se ubican en puentes sobre diversos puntos de tramos carreteros federales y estatales para lanzar piedras y otros objetos a los cristales de las unidades, señaló.

Román enfatizó que estas acciones no están vinculadas a la pretensión de cometer actos delictivos a los trabajadores o a las unidades. Sin embargo, se pone en riesgo la integridad de los pasajeros ante el potencial de un accidente por el descontrol que genera una agresión como esta en la conducción del operador.

Reconoció que existen focos de riesgo de estas agresiones que podrían terminar en una tragedia, por lo cual se ha estrechado la coordinación entre las autoridades de seguridad pública a nivel federal y estatal, así como con las industrias, para evitar este tipo de agresiones.

Indicó que las situaciones de inseguridad en carreteras de estados vecinos, donde operan unidades de transporte en localidades cercanas, no han alterado las rutas establecidas, por lo cual se realizan recorridos bajo medidas de supervisión. Asimismo, no se han registrado denuncias por cobro de derecho de piso por parte de grupos delictivos.

“Al menos en el caso de transporte industrial o de personal no hemos detectado que el lanzamiento de estos proyectiles como rocas y otros objetos sea con la finalidad de cometer atracos…” Oscar Eduardo Román