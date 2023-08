No hay plazo que no se cumpla ni feche que no llegue, y este lunes 21 de agosto del 2023 se cumplieron por fin oficialmente los cien años de la fundación de Club Necaxa. La fecha fue celebrada por miles de aficionados alrededor de todo México, reconociendo a uno de los equipos con más tradición de todo el futbol mexicano.

En redes sociales miles de aficionados recordaron su amor por la institución con fotos del Estadio Victoria, de algún uniforme y compartiendo alguna historia con los Rayos, mientras que el equipo recibió especiales felicitaciones por parte de diferentes personalidades e instituciones.

Leonardo Montañez y Tere Jiménez dedicaron algunas palabras para Necaxa a través de redes. Así mismo, la página del Gobierno del Estado y los otros equipos profesionales de Aguascalientes no se olvidaron de felicitar a los Rayos.

En la página oficial de Necaxa se subieron varias felicitaciones de jugadores históricos del club como Octavio Becerril y Mauro Quiroga, último campeón goleador del equipo. Además, muchísimos ex jugadores se hicieron presentes en redes para felicitar a Necaxa al igual que prácticamente todos los equipos de la Liga Mx y comunicadores o analistas de futbol.