Aguascalientes es el estado del país donde se ha presentado el mayor número de amparos en contra de la nueva Ley de Aguas, con alrededor de 220 recursos acumulados en los juzgados de distrito, informó el subdirector jurídico de la Comisión Nacional del Agua, Óscar Zavala Gamboa.

Entrevistado durante el foro “Cada gota cuenta, cada acción también”, convocado por el diputado federal panista Paulo Martínez en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, señaló que hasta la fecha no existe ninguna sentencia de fondo que declare la inconstitucionalidad de la norma, por lo que se está a la espera de las resoluciones correspondientes.

En materia administrativa, Zavala Gamboa destacó que la entidad arrastraba un rezago histórico, pero que durante la presente administración se han resuelto más de 3 mil 500 trámites relacionados con títulos de concesión de pozos de agua en Aguascalientes.

Señaló que la administración federal recibió más de 140 mil trámites pendientes desde 1994, por lo que actualmente se atienden prórrogas y resoluciones judiciales. En este proceso, se prioriza la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de apoyar la producción en el campo. Además, se mantienen dos programas de regularización para recibir y aprobar solicitudes de títulos vencidos o presentadas fuera de tiempo.

«No se le quita la concesión absolutamente a nadie. Se respetan los derechos sucesorios, se mantiene el binomio tierra-agua… y tengan la plena certeza de que esos esquemas se mantienen y que van a poder mantener el agua que es parte de su patrimonio», argumentó.

Estimó que este mismo mes se publique en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la ley, como parte de un proceso de armonización de siete ordenamientos para regular figuras como las reasignaciones y el fondo de reserva. Asimismo, se contempla implementar ventanillas únicas y esquemas de facilidades administrativas para eliminar la necesidad de gestores e intermediarios que alientan la corrupción en los trámites de títulos de concesión.