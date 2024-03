Mauricio Ángel Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Antes de cantar «Si Me Matan» a mitad de su presentación en el Vive Latino, Silvana Estrada admitió que temía hacerlo porque llora siempre que la entona, pero no quería dejarla fuera porque era su forma de sumarse al reclamo femenino de igualdad.

«La quiero cantar porque aún es marzo. Por un futuro donde los carteles de festivales de México y el mundo haya más nombres de mujeres, más músicas, productoras, arreglistas, ese es el mundo que yo quiero ver y nos merecemos todas, todos, todes», dijo Estrada.

Si bien ella logró evitar que las lágrimas la detuvieran, varías mujeres presentes en el escenario 3 del festival no pudieron contener las suyas, conmovidas.

No fue la única ocasión en que Estrada causó aquel efecto, ya que con canciones como «Te Guardo» conectaron con los corazones de los asistentes y la propia cantautora tuvo que pedirles que vieran todo con esperanza, ya que verlos llorar le partía el corazón.

«Les prometo que todo siempre va a estar bien al final, esa es la regla de la vida», aseguró.

Su set tuvo de todo, ya que incluyó «Ilegal», su colaboración con Aurora «Cure For Me» y sorprendió en particular con invitados especiales.

Kevin Kaarl para cantar «Al Norte» y Daniel Me Estás Matando, los primeros artistas que conoció en la Ciudad y con quienes no había tocado en cinco años, que la acompañaron al ritmo de cumbia en «Tenías Que Ser Tú».

También sacó risas cuando contó que el papá de un amigo había notado la importancia que había cobrado ella porque en el cartel del festival su nombre se escribió en negritas, igual que el de Maná.

A su despedida, mostró un cartel escrito por ella donde resaltaba que sonreír es remedio de valientes.

La noche de esta jornada dominical se puso sentimental, ya que al mismo tiempo José Madero llevaba su garganta al límite para dar voz al dolor.

El cantante salió para ofrecer las torturadas letras de «Lunes 28» y «Lamentable», con las que abrió su presentación en el segundo escenario del festival.

Ya en «Teoremas, etc», llegó a gritar para transmitir el mensaje, lo que le valió varias ovaciones y peticiones de hombres, que le pedían al cantante que les hiciera un hijo.

Durante los primeros 25 minutos de su show, el ex vocalista de Pxndx no hizo más que cantar y tocar su guitarra, no necesitaba charlar para conectar con la gente.