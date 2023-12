Maggie Urzúa Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- En el contexto actual del País, la Virgen de Guadalupe «llora» y su día ha perdido el carácter festivo, reflexionó ayer el Cardenal Francisco Robles Ortega.

Durante la misa de «bendición de las rosas», en el Santuario, el Arzobispo de Guadalajara señaló que la muerte y la desaparición desagradan a la Santa María de Guadalupe.

«María no quiere que nosotros nos hagamos la guerra (…). María quiere enjugar las lágrimas de todas aquellas madres que lloran», señaló Robles Ortega.

En particular, se refirió a los hechos que aquejan a las mujeres.

«María llora por la violencia infligida a tantas mujeres que sufren humillaciones, que sufren discriminación», enfatizó.

En medio de la algarabía de feligreses, Robles Ortega aprovechó para hacer un llamado de atención: no todo debe ser fiesta.

«Ella (la Virgen) preferiría que acogiéramos este mensaje de amor, de fraternidad, de justicia y de paz, aunque no le hagamos ninguna manifestación externa», remarcó.