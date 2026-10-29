Jose Julio Colin Gallegos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Con la voz entrecortada, pausas para beber agua y lágrimas, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, defendió a su hija Marcela Castro López después de ser cuestionado por el sueldo de 156 mil 855 pesos mensuales que percibe como funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante una conferencia de prensa este miércoles, el Mandatario morenista rechazó haber intervenido en la contratación de su hija y sostuvo que su trayectoria profesional respalda el puesto que ocupa.

«Es por mérito propio. Los perfiles los elige el Seguro Social, no yo», respondió.

La voz comenzó a quebrársele cuando habló del salario de su hija, superior al suyo. Hizo una pausa, bebió agua y terminó por llorar al referirse a sus dos hijas.

«Me emociona, no soy de piedra», expresó. También dijo sentirse orgulloso de ambas y acusó a quienes las mencionan de utilizarlas para atacarlo políticamente.

De acuerdo con Milenio, Marcela Castro López tiene registrado un sueldo bruto mensual de 156 mil 855 pesos como coordinadora normativa de Modernización y Competitividad del IMSS. El ingreso neto estimado es de 109 mil 14 pesos.

El cuestionamiento también se centró en la fecha de ingreso de la funcionaria y en si su trayectoria coincidió con la carrera pública de su padre.

Castro Cosío aseguró que su hija llevaba ocho años en el Instituto y que había ingresado antes de que él asumiera la gubernatura, en septiembre de 2021. «Ella tiene ocho años, no coincide conmigo, ella entró antes», afirmó.

Sin embargo, la ficha curricular del IMSS establece que Marcela comenzó a desempeñarse como coordinadora en febrero de 2019, cuando su padre ya ocupaba el cargo de delegado federal de Programas para el Desarrollo en Baja California Sur, al que llegó en diciembre de 2018.

Castro Cosío sostuvo que su hija cuenta con preparación académica y experiencia profesional, incluidos estudios de posgrado y que trabajó con la Organización de las Naciones Unidas.

El Mandatario insistió en que Marcela trabaja para el IMSS, no para el Gobierno estatal, y rechazó los señalamientos contra su familia.

«Son mi orgullo de padre y me han acompañado en esta lucha siempre, siempre, siempre», dijo.