CDMX. -Miley Cyrus rompió en llanto al rendirle homenaje a su madrina, Dolly Parton, durante su primer concierto de dos en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles, donde recordó un momento especial con la estrella del country antes de interpretar su éxito «Jolene».

La cantante contó al público que la única vez que vio a Parton actuar en vivo fue en ese mismo recinto. Aunque su madrina la invitó a subir al escenario aquella noche, Miley prefirió disfrutar el concierto como una fan más.

Tras la muerte de Parton, en agosto, a los 80 años, la intérprete aseguró sentir su presencia más que nunca.

«Como tantas otras cosas que hacía Dolly, que no entendía en aquel momento, ahora estoy aquí con todos ustedes, sintiéndola a mi alrededor, sabiendo que está aquí a mi lado siempre, más de lo que podía estar cuando estaba aquí. La siento ahora más que nunca», expresó entre lágrimas.

«Dolly y yo somos eternas. Nada en esta vida podrá separarnos. Y la volveré a ver», añadió.

El homenaje marcó el regreso de la ex estrella Disney a los escenarios después de lanzar en septiembre su décimo álbum de estudio, Bass Persuades.