Llora la industria del cine a Chadwick Boseman

CDMX.- “Para un héroe que trasciende universos. Wakanda por siempre. Descansa en el poder Chadwick”.

Con esas palabras, DC Comics mostraba ayer sus condolencias por la muerte de Chadwick Boseman, protagonista de Pantera Negra, basada en el personaje de Marvel, su eterno rival.

Una muestra de cómo Hollywood llora la pérdida del actor, a los 43 años, quien falleció el viernes a consecuencia de un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2016.

Tras la noticia, la industria lamentó la partida de la estrella, lo llaman un héroe y reconocen la importancia de su legado ya eterno, inmortal.

No sólo porque su encarnación de T’Challa, el rey de la ficticia nación africana de Wakanda y álter ego del superhéroe Pantera Negra, fue revolucionaria y trascendió, como en su momento lo hizo el personaje creado por el guionista Stan Lee y el dibujante Jack Kirby cuando apareció por primera vez en 1966.

Su muerte tomó por sorpresa a sus compañeros Vengadores del Universo Cinematográfico de Marvel: Robert Downey Jr. (Iroman), Chris Evans (Capitán América), Mark Ruffalo (Hulk), Jeremy Renner (Ojo de Halcón), Chris Hemsworth (Thor), Brie Larson (Capitana Marvel), Chris Pratt (Star Lord), Tom Holland (Spiderman), Zoe Saldana (Gamora) y Angela Basset, su madre en Pantera Negra.

Actores, directores, productores y figuras de Hollywood, como Oprah Winfrey, Taika Waititi, Dwayne Johnson, Viola Davis, Kerry Washington, Reese Witherspoon, Whoopi Goldberg, Mariah Carey, Denzel Washington, Salma Hayek y muchos más, enviaron mensajes en redes sociales.

Marvel Studios tenía previsto una secuela de Pantera Negra, pero con la inesperada muerte de Boseman no se sabe qué sucederá. No obstante, el Príncipe T’Challa, Pantera Negra y Wakanda siempre estarán asociadas a su memoria, pues como él mismo diría en la cinta: “En mi cultura la muerte no es el fin”. (Fidel Orantes/Agencia Reforma)