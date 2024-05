El primer tráiler del documental «I Am: Celine Dion» ya está disponible, revelando la lucha personal de la cantante contra el Síndrome de Persona Rígida.

El filme no sólo recorre su exitosa carrera y vida personal, sino que también muestra su actual estado de salud. Descrito como una «carta de amor a la música», el documental captura más de un año de filmaciones mientras Dion enfrenta su enfermedad.

En el tráiler, Dion comparte cómo su voz ha sido su mayor alegría y motivación para continuar. El documental también incluye escenas conmovedoras con sus hijos y actuaciones en vivo.

«I Am: Celine Dion» se estrenará en Prime Video el 25 de junio, mostrando momentos dolorosos, incluido el anuncio de su retiro de la música. (Staff/Agencia Reforma)